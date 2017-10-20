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Общество

«Азбуку дорог» выучили с помощью «волшебного паровоза» себежские первоклассники

Первоклассники Себежской основной общеобразовательной школы в игровой форме выучили «Азбуку дорог». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в учреждении прошла акция по безопасности дорожного движения «Азбуку дорог – знай на зубок!», подготовленная юными инспекторами дорожного движения и творческим коллективом «Палитра радости» под руководством педагога дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества» Ниной Кортенко.

В ходе игровой развлекательной программы младшие школьники учились правильно переходить проезжую часть, изучили требования дорожных знаков и сигналов светофора. Дети также узнали, что такое световозвращатели, какими они должны быть и как их следует применять, чтобы стать заметнее для водителей в темное время суток и в непогоду. «Волшебный паровоз» провез ребят по нескольким игровым станциям, где кроме физкультминутки школьники ответили на вопросы викторины по Правилам дорожного движения.

В завершение встречи первоклассники произнесли «торжественную клятву юных пешеходов», а затем каждому ученику сотрудники Госавтоинспекции вручили удостоверения юных пешеходов.

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