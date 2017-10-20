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Общество

Межвузовская конференция, посвященная 25-летию образования филиала Академии ФСИН, состоялась в Пскове

В Псковском филиале Академии ФСИН состоялась Межвузовская научно-практическая конференция «Функционирование учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы», посвященная 25-летию образования учреждения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, участников научного мероприятия приветствовал начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин, который отметил, что современные тенденции и проблемы, возникающие в сфере реализации уголовных наказаний и функционирования учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, вызывают живой интерес как представителей профессионального сообщества, так и всего общества в целом, что определяет актуальность заявленной темы конференции и пожелал всем интересной плодотворной работы.

В работе конференции приняли участие Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, представители силовых ведомств региона, профессорско-преподавательский состав, адъюнкты, курсанты и студенты образовательных организаций – Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия (Санкт-Петербург), Псковского государственного университета, Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, Балтийского гуманитарного института.

В ходе конференции обсуждались актуальные проблемы уголовно-исполнительного законодательства, уголовно-исполнительной политики Российской Федерации, деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.

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