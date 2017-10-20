О правильных позах при устройстве на работу узнали псковские студенты

18:00, 20 октября 2017, ПАИ

В Центре студенческих инициатив прошел мастер-класс по трудоустройству молодежи города Пскова «Успешный соискатель». Мероприятие организовал Псковский городской молодежный центр совместно с ресурсным центром подготовки кадров ПсковГУ и Центром стандартизации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Об особенностях поиска работы и составления резюме рассказала начальник отдела трудового воспитания и профориентации молодежи Ольга Безъязычная. О том, где искать, и с чего начать поиск работы, говорил директор ресурсного центра подготовки кадров для промышленности и социальной сферы Псковской области Дмитрий Лобарев. Он отметил работу Молодежного центра в сфере профориентации: «На базе учреждения можно совершенно бесплатно пройти тестирования по двум направлениям: профориентатор и профкарьера, получить консультацию по результатам и узнать о своих профессиональных предпочтениях много нового и иногда неожиданного».

Директор по инновационному развитию ООО «Центр стандартизации» Юлия Федотова поделилась с участниками секретами того, на что нужно обратить внимание при подготовке к собеседованию, как понравиться работодателю даже визуально - правильные позы и внешний вид - и успешно пройти собеседование на выбранную должность, соответствующую профессиональным навыкам. Данный блок мастер-класса был полезен и тем, кто уже проходил собеседования, они смогли найти допущенные ошибки, отметили организаторы

Выступления сопровождались слайдами и видеороликами. Открытием для слушателей стало то, что резюме можно составить не только в письменной форме, но и в формате видео.

Участниками мастер-класса по трудоустройству «Успешный соискатель» стали студенты, в основном, старших курсов университета и колледжа ПсковГУ.