В Пскове появится улица имени героя «Атаки мертвецов»

18:18, 20 октября 2017, ПАИ

«Мы должны постараться воплотить в реальность его последнюю мечту человека, сделавшего многое для псковского краеведения - Натана Левина. Увековечить имя подпоручика Котлинского, возглавившего знаменитую «Атаку мертвецов» в крепости Осовец, в названии одной из псковских улиц», - заявила и. о. заместителя главы администрации Пскова Мария Михайлова. Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета, это предложение она озвучила сегодня, 20 октября, на заседании общественной комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове.

В ходе обсуждения было решено проработать этот вопрос и уже на следующем заседании комиссии представить конкретные предложения.

Кроме того, члены комиссии приняли решение установить в городе две мемориальные доски, посвященные известным псковичам. Об этом

На здании Гребной базы (улица Воеводы Шуйского, 9) коллектив Детско-юношеской спортивной школы «Ника» просит увековечить память основоположника гребного спорта в Пскове, Заслуженного работника физической культуры российской федерации Вячеслава Белоуса.

Комиссия уточнила и одобрила место ее установки - На здании Средней общеобразовательной школы № 1 им. Л. М. Поземского (улица Калинина, 5) планируется установить мемориальную доску выдающемуся псковскому художнику и копиисту-реставратору шедевров итальянской живописи, широко известному в Европе, уроженцу Пскова Николаю Лохову. Выбор места объясняется тем, что живописец учился в этой школе.

Оба вопроса решено вынести на рассмотрение профильного комитета Псковской городской Думы, а затем на очередную сессию.