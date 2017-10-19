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Происшествия

За кражу техники на 7 тысяч рублей великолучанину грозит тюрьма

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки расследовал уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено в ходе следствия, в сентябре в Великих Луках гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил окно и проник в квартиру на проспекте Гагарина. Отсюда обвиняемый похитил сабвуфер, колонки и два DVD-плейера. Ущерб для 45-летней хозяйки квартиры составил семь тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий горожанин был полицией задержан, похищенное имущество он успел сбыть, а деньгами распорядился по собственному усмотрению.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.

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