Руководитель Следственного управления проведет прием граждан в Острове
26 октября руководитель Следственного управления Слебственного комитета России по Псковской области Олег Тушмалов проведет личный прием граждан в Острове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Встреча с руководителем регионального СУСК начнётся в 15:00 по адресу: улица Освобождения, 19.
Предварительно записаться на прием можно по телефону 8(811-2)290-602. Ответственный за его организацию - старший инспектор отдела по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления Татьяна Борохина.