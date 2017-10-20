Вопрос о повторном конкурсе на пост сити-менеджера Пскова вынесен на очередную сессию гордумы

18:14, 20 октября 2017, ПАИ

27 октября в 10:00 в Пскове в Городском культурном центре состоится очередная 2-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва. В проект повестки дня сессии включено 43 вопроса, касающихся актуальных вопросов жизнедеятельности города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В частности, в ходе сессии разберут вопросы о проведении повторного конкурса на замещение должности главы администрации города Пскова, о внесении изменений в бюджет Пскова на этот год и плановый период 2018 и 2019 годов, о занесении имени Александра Иванова в городскую Книгу почета, о награждении медалью «За заслуги перед Псковом», поощрении Благодарственным письмом и Почетной грамотой Псковской городской Думы. Также в повестке дня сессии - вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, объектами жилищного фонда и по назначению кадров.

Кроме того, планируется, что в ходе сессии депутаты внесут изменения в некоторые нормативные правовые акты, предоставят в аренду муниципальное имущество образовательным и дошкольным учреждениям. С проектом повестки можно ознакомиться здесь>>>.