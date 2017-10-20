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Госкомитет по культуре принимает документы на соискание премий администрации Псковской области до 20 декабря
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Общество

Госкомитет по культуре принимает документы на соискание премий администрации Псковской области до 20 декабря

Государственный комитет по культуре принимает конкурсные документы на соискание премий администрации Псковской области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики, сохранения объектов культурного наследия до 20 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете.

Согласно Положению о премиях администрации Псковской области они присуждаются за наиболее талантливые, оригинальные произведения в области литературы и журналистики, музыкального, театрального, изобразительного искусств, за архитектурные объекты, а также значимые проекты в сфере сохранения объектов культурного наследия.

Выдвижение произведений на соискание премий производится организациями независимо от их организационно-правовойформы, общественными объединениями, редакциями печатных и электронных средств массовой информации (газет, журналов, радио-, телепрограмм, интернет-ресурсов).

Комиссия по премиям принимает документы при условии, что выдвигаемые на соискание премии произведения были опубликованы (показаны, исполнены) не менее чем за полгода с указанной даты.

Подробную информацию о проведении конкурса можно узнать здесь.

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