Работников дорожного хозяйства и городского транспорта поздравили с профессиональным праздником власти Пскова

20:03, 20 октября 2017, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников дорожного хозяйства, автомобильного и городского пассажирского транспорта, состоялось в Пскове 20 октября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в торжестве приняли участие руководители областной и городской власти, сотрудники Государственного комитета Псковской области по транспорту, ГИБДД, ветераны дорожной и транспортной отрасли, подрядчики.

От имени главы города и депутатов Псковской городской Думы с профессиональным праздником собравшихся поздравил заместитель главы Пскова Владимир Воробьев. Он отметил, что обустройство дорожного хозяйства - одно из приоритетных направлений развития инфраструктуры города: «За последнее время в Пскове усилиями работников дорожного хозяйства сделано немало. Преображаются улицы и дороги города, ремонтируются многие важные трассы».

Со словами уважения замглавы Пскова обратился к работникам автомобильного транспорта: «Сегодня псковичи не могут представить свою жизнь без четкой, бесперебойной работы городского пассажирского транспорта. Высокий уровень обслуживания населения обеспечивается благодаря профессионализму, ответственности, трудолюбию водителей, кондукторов, диспетчеров, инженерно-технических работников ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Владимир Воробьев выразил искреннюю благодарность работникам дорожной и транспортной отрасли за преданность профессии, ответственность и добросовестную работу. Особые слова признательности он адресовал ветеранам, передающим свои знания и опыт молодым работникам. В заключение он пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, мира и дальнейших успехов и вручил приветственный адрес председателю Государственного комитета Псковской области по транспорту Виталию Голикову. К поздравлениям работников автомобильного транспорта и дорожной отрасли присоединился исполняющий обязанности главы администрации муниципалитета Игорь Калашников.

Добавим, День работников дорожного хозяйства отмечается в России ежегодно в третье воскресенье октября, в последнее воскресенье октября справляют День автомобилиста. Стало традицией объединять два этих праздника в единое торжественное мероприятие для тружеников магистралей и для тех, кто по ним ездит.