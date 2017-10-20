Турнир по баскетболу памяти ветеранов спорта торжественно открылся в Пскове

21:48, 20 октября 2017, ПАИ

В Пскове в Доме спорта прошла тожественная церемония открытия турнира по баскетболу памяти ветеранов псковского спорта Алексея Вишнякова, Дмитрия Шемякина и Юрия Тарасова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области, организаторами состязаний являются городской комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи и Федерация баскетбола Пскова.

В соревнованиях участвуют мужские и женские команды из Пскова, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Кондопоги.

В церемонии открытия принял участие начальник Отдела Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов. Он обратился к участникам соревнований с приветственным словом, в котором отметил, что Отдел Росгвардии учредил специальные призы лучшим игрокам каждой команды. Также он вручил родителям Дмитрия Шемякина Книгу памяти, в которой рассказывается о его подвиге.

Турнир проводится в 19-й раз. Изначально он был посвящен памяти Алексея Вишнякова, который до 1998 года возглавлял федерацию и много сил и энергии отдал популяризации этого вида спорта среди псковичей. В 2000 году в названии турнира появилась вторая фамилия - погиб при исполнении воинского долга служивший в ОМОНе лучший баскетболист Псковской области Дмитрий Шемякин. Три последних года турнир посвящен трем спортсменам. - имя Юрия Тарасова решено было добавить за заслуги перед псковским спортом: он входил в состав сборной города, участвовал в оргкомитете этих соревнований, пропагандировал занятия баскетболом.