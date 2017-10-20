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Культура

Выставка «Вдохновлённые деревом» откроется в Пскове 26 октября

26 октября в 18:30 в Пскове в художественной галерее «Дар» (Советская 111) к 75-летию художника Павла Егупца откроется выставка «Вдохновлённые деревом». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в галерее. 

Выпускник Абрамцевского художественного училища Павел Егупец выставляется крайне редко. Его последняя персональная выставка проходила в Пскове в 1982 году в выставочном зале музея-заповедника.

На новой выставке представлена скульптура из дерева П. Егупца и живопись его жены Натальи Егупец. Кроме того, зритель увидит рисунки и эскизы художника, а также фотографии части тех работ, которые были выполнены им для различных псковских храмов.

Работы художника находятся в частных коллекциях России, Германии, США, а также в фондах псковского музея-заповедника.

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