На семинарах от FIFA побывал Псковский Детский фонд

19:39, 20 октября 2017, ПАИ

Псковское областное отделение Российского детского фонда приняло участие в серии обучающих семинаров Football for Hope adidas Exchange Programm. Как сообщили Псковскому агентству информации в Детском фонде, на трехдневное мероприятие в Москву приехали представители 26 европейских организаций – участников социальной программы Football for Hope (FIFA), в рамках которой компании по всему миру пытаются решить наиболее острые социальные проблемы с помощью футбола.

Напомним, что проект Детского фонда «Мяч дружбы» получил высокую оценку экспертов FIFA, и благодаря грантовой поддержке программы Football for Hope с марта этого года в интернатных учреждениях всей Псковской области проходят тренировки по футболу, мастер-классы от псковских тренеров, матчи и турниры. «Футбол позволяет развивать у подопечных фонда не только спортивные умения, но и дисциплину, мышление, умение работать в команде, навыки лидера», - пояснили в учреждении.

Во время обучающей программы в Москве представители Детского фонда смогли поделиться своим опытом с коллегами из Великобритании, Германии, Франции, Испании и других стран и получить множество знаний, необходимых для дальнейшей реализации проекта. Главной темой семинаров стала работа с людьми с инвалидностью: на примере своих проектов участники рассказывали об особенностях футбола для слабовидящих, людей с ментальными и другими расстройствами.

Помимо презентаций и теоретических занятий, было и много практики – так например, представитель Ирландской Футбольной ассоциации Алан Крукс показал, как выбирать спортивные задания с учетом физических особенностей игроков: для того, чтобы все участники смогли почувствовать на себе все сложности, он использовал светонепроницаемые повязки, темные очки, специальные наушники и беруши.

Главной частью обучения стало занятие с подопечными московского благотворительного фонда «Downside Up». Все участники в группах придумывали и проводили упражнения для 20 детей с синдромом Дауна, которые уже второй год занимаются футболом благодаря социальной программе Football for Hope. Каждой группе свои советы давали тренер ребят Александр Махов, эксперты Ирландской Футбольной ассоциации и клуба SV Werder Bremen – при их поддержке тренировка прошла отлично, и крайне понравилась всем участвующим.

Отметим, что координатор проекта Детского фонда «Мяч дружбы» Евгения Истомина была не единственным представителем Псковской области на международном мероприятии: в семинарах принимала участие и заместитель директора по воспитательной работе Центра специального образования №3 (г. Великие Луки), куратор программы «Мы все можем сами» (НО БФ «Поделись теплом) Ольга Корбат. «Несомненно важно то, что кроме интересных и полезных теоретических знаний, мы получили и огромный практический опыт по организации занятий футболом с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Мы поняли, что футбол – это та игра, которая помогает детям почувствовать себя нужными и полноправными членами общества», - поделилась впечатлениями Ольга Анатольевна.