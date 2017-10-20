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Общество

Обход домовладений устроил в Пустошке замначальника отдела надзорной деятельности МЧС

20 октября заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы в рамках сезонной профилактической операции «Отопительный сезон» и Месячника гражданской обороны провел рейд в Пустошке, в ходе которого осуществил подворовой обход 6 домовладений с печным отоплением. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По итогам рейда проинструктированы под роспись 14 человек, которым вручили 14 памяток по действиям в случае поступления сигналов гражданской обороны и при возникновении чрезвычайных ситуаций. Также распространены 26 листовок на противопожарную тематику. Основное внимание уделено правилам эксплуатации печного оборудования, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, требованиям к электрооборудованию и электроприборам.

В рамках проведённого инструктажа гражданам дополнительно доведена обстановка с пожарами на территории Псковской области и Пустошкинского района, рассмотрены основные причины пожаров и гибели людей в осенне-зимний пожароопасный сезон.

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