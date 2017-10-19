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За повторную езду в нетрезвом виде великолукский мопедист предстанет перед судом

Великолучанин предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В конце августа инспекторы ДПС при проведении мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения возле дома по улице Дружбы в Великих Луках остановили ехавшего на мопеде 36-летнего местного жителя. Поведение водителя указывало на то, что он находился в состоянии опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование.

В ходе проверки по базам данных было установлено, что это уже не первое правонарушение великолучанина – в ноябре 2016 года он был лишен права управления транспортным средством сроком на 36 месяцев. Его подвергли наказанию в виде обязательных работ сроком 200 часов.

В этой связи отдел дознания ОМВД России по городу Великие Луки в отношении фигуранта возбудил уголовное дело, в настоящее время оно с обвинительным заключением направлено в городской суд.

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