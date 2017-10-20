Продолжается осенний отбор проектов для участия в конкурсе «Регионы-устойчивое развитие»

21:52, 20 октября 2017, ПАИ

Продолжается осенний отбор и рассмотрение региональных инвестиционных проектов участников конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие». Он завершится 30 октября, сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

К рассмотрению принимаются краткосрочные и долгосрочные инвестиционные проекты, которые планируются к реализации на территории Российской Федерации. Предприниматели, чьи проекты станут победителями конкурса, получат доступ к финансовым ресурсам крупнейших банков России на льготных условиях кредитования и на срок, требующийся для реализации предложенного проекта (до 15 лет).

К участию в конкурсе допускаются проекты, соответствующие ряду критериев Так, проект должен реализоваться на территории Российской Федерации и способствовать достижению позитивных социальных изменений в обществе; быть направлен на решение существующих экономических и социальных проблем; улучшение инвестиционного климата субъекта; на появление долгосрочных, устойчивых позитивных социально-экономических изменений; улучшение качества жизни населения региона. Кроме того, проект должен содержать определенную степень новизны в подходе к решению социальных проблем или инновационную составляющую; иметь потенциал к тиражированию в других регионах РФ; быть направлен на создание финансово устойчивых бизнес-моделей, способных работать самостоятельно по завершению финансирования. Бюджет проекта должен быть обеспечен собственными средствами заявителя не менее чем на 10%.

В рамках подготовки к осеннему отбору в субъектах Российской Федерации прошло согласование и назначение ответственных сотрудников по отбору и предоставлению региональных проектов в организационный комитет конкурса. Чаще всего координаторами назначаются специалисты и руководители министерств экономики, инвестиций и развития, департаментов и агентств экономического развития, а также других профильных организаций областного и краевого подчинения. То есть, заявку на участие в конкурсе можно подать не только самостоятельно, но и при помощи местных органов власти.

В конкурсе могут принять участие проекты в определенных отраслях экономики: металлургия, легкая промышленность, строительный и транспортный комплексы, торговля и бытовое обслуживание, гостиницы, сельское хозяйство, отдых и развлечения, культура и спорт. С полным списком можно ознакомиться на сайте конкурса.

К участию в конкурсе не допускаются проекты, связанные с проведением научных исследований, разработкой различных методик, изданием журналов, газет (в качестве основной бизнес-идеи проекта), осуществлением политической и религиозной деятельности.

В рамках осеннего отбора инвестиционных проектов также запланировано проведение практических семинаров и вебинаров специалистами оргкомитета.

В список победителей конкурса представлены инвестиционные проекты компаний из 17 субъектов Российской Федерации. Их общая сумма финансирования составит 13 млрд 248 млн 223 тыс рублей.