Депутат Госдумы направил запрос в прокуратуру по факту некачественного ремонта на Индустриальной в Пскове

21:05, 20 октября 2017, ПАИ

Депутат Госдумы Александр Васильев направил официальный запрос в прокуратуру Псковской области по факту некачественного ремонта на улице Индустриальной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественном движение «Убитые дороги».

19 и 20 октября в адрес движения поступили сообщения о возможном нарушении технологии проведения дорожных работ при ремонте покрытия на указанной улице - рабочие укладывали асфальт на грязь. Активисты выехали на место и зафиксировали то, как ведутся работы. Вопросы вызвало покрытие, на которое укладывали выравнивающий слой, а также температура смеси.

При измерении температура асфальта составила 82 С°, что не соответствует требованиям СНиП 3.06.03-85. Согласно требованиям данного документа, температура смеси типов В, Г и Д в начале уплотнения должна составлять 100-130 С°. Согласно смете устройство выравнивающего слоя на улице Индустриальной производилось из смеси типа Г.

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В УГХ пояснили, что представитель заказчика в курсе проведения работ, но не в курсе нарушений. «С подрядчиком свяжутся, он будет давать пояснения», - заверили в управлении.