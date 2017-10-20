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Общество

В октябре, ноябре и декабре в выходные дни назначены дополнительные поезда между Петербургом, Москвой и Псковом

В октябре, ноябре и декабре для обеспечения перевозки пассажиров в выходные дни Северо-Западный филиал АО «ФПК» назначает дополнительные поезда между Санкт-Петербургом, Москвой и Псковом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала.

Номер поезда

Маршрут

Дата/время отправления

Дата/время прибытия

№ 223

Санкт-Петербург-Витебский – Псков

 

10, 17, 24 ноября, 1, 8 декабря – в 18:50

10, 17, 24 ноября, 1, 8 декабря – в 23:08

№ 224/223

Псков – Москва (через Санкт-Петербург-Витебский)

из Пскова – 29 октября, 12, 19, 26 ноября, 3 декабря – в 19:07

 

 

из Санкт-Петербурга – 29 октября, 12, 19, 26 ноября, 3 декабря – в 23:59

в Санкт-Петербург – 29 октября, 12, 19, 26 ноября, 3 декабря – в 23:13

 

в Москву – 30 октября, 13, 20, 27 ноября, 4 декабря – в 10:13

№ 256/255

Москва Окт – Санкт-Петербург-

Витебский

из Москвы Окт – 2, 09, 16, 23, 30 ноября, 7 декабря – в 21:24

в Санкт-Петербург – 3, 10, 17, 24 ноября, 1, 8 декабря – в 06:20

№ 257

Санкт-Петербург – Москва

7 ноября – в 14:20

7 ноября – в 23:54

Подробную информацию о графике движения поездов, наличии мест и стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам»

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