В октябре, ноябре и декабре в выходные дни назначены дополнительные поезда между Петербургом, Москвой и Псковом

21:18, 20 октября 2017, ПАИ

В октябре, ноябре и декабре для обеспечения перевозки пассажиров в выходные дни Северо-Западный филиал АО «ФПК» назначает дополнительные поезда между Санкт-Петербургом, Москвой и Псковом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала.

Номер поезда Маршрут Дата/время отправления Дата/время прибытия № 223 Санкт-Петербург-Витебский – Псков 10, 17, 24 ноября, 1, 8 декабря – в 18:50 10, 17, 24 ноября, 1, 8 декабря – в 23:08 № 224/223 Псков – Москва (через Санкт-Петербург-Витебский) из Пскова – 29 октября, 12, 19, 26 ноября, 3 декабря – в 19:07 из Санкт-Петербурга – 29 октября, 12, 19, 26 ноября, 3 декабря – в 23:59 в Санкт-Петербург – 29 октября, 12, 19, 26 ноября, 3 декабря – в 23:13 в Москву – 30 октября, 13, 20, 27 ноября, 4 декабря – в 10:13 № 256/255 Москва Окт – Санкт-Петербург- Витебский из Москвы Окт – 2, 09, 16, 23, 30 ноября, 7 декабря – в 21:24 в Санкт-Петербург – 3, 10, 17, 24 ноября, 1, 8 декабря – в 06:20 № 257 Санкт-Петербург – Москва 7 ноября – в 14:20 7 ноября – в 23:54