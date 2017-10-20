В октябре, ноябре и декабре в выходные дни назначены дополнительные поезда между Петербургом, Москвой и Псковом
В октябре, ноябре и декабре для обеспечения перевозки пассажиров в выходные дни Северо-Западный филиал АО «ФПК» назначает дополнительные поезда между Санкт-Петербургом, Москвой и Псковом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала.
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Номер поезда
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Маршрут
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Дата/время отправления
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Дата/время прибытия
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№ 223
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Санкт-Петербург-Витебский – Псков
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10, 17, 24 ноября, 1, 8 декабря – в 18:50
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10, 17, 24 ноября, 1, 8 декабря – в 23:08
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№ 224/223
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Псков – Москва (через Санкт-Петербург-Витебский)
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из Пскова – 29 октября, 12, 19, 26 ноября, 3 декабря – в 19:07
из Санкт-Петербурга – 29 октября, 12, 19, 26 ноября, 3 декабря – в 23:59
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в Санкт-Петербург – 29 октября, 12, 19, 26 ноября, 3 декабря – в 23:13
в Москву – 30 октября, 13, 20, 27 ноября, 4 декабря – в 10:13
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№ 256/255
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Москва Окт – Санкт-Петербург-
Витебский
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из Москвы Окт – 2, 09, 16, 23, 30 ноября, 7 декабря – в 21:24
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в Санкт-Петербург – 3, 10, 17, 24 ноября, 1, 8 декабря – в 06:20
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№ 257
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Санкт-Петербург – Москва
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7 ноября – в 14:20
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7 ноября – в 23:54
Подробную информацию о графике движения поездов, наличии мест и стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».