За дисциплиной новобранцев в Западном военном округе следят более 100 инспекторов

22:00, 20 октября 2017, ПАИ

В этом году в ЗВО для обеспечения правопорядка и воинской дисциплины среди новобранцев, направляемых к местам прохождения военной службы, привлечены более 100 инспекторов и около 50 автомобилей военных комендатур гарнизонов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Основные задачи, выполняемые военной комендатурой во время призывной кампании, заключаются в поддержании правопорядка и воинской дисциплины среди молодого пополнения во время нахождения на сборных пунктах, в пунктах приема и отправки, в военных комиссариатах, на железнодорожных, автобусных и речных (морских) станциях (вокзалах), аэродромах, в аэропортах, местах погрузки и выгрузки эшелонов.