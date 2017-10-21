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Культура

Валять валенки приглашает псковичей «Музейная мастерская» в Изборске

«Музейная мастерская» в Изборске приглашает детей и взрослых на мастер-класс «Валяем валенки». Как сообщили Псковскому агентству информации в музее-заповеднике «Изборск», под руководством мастера участники сделают миниатюрные валенки и узнают историю появления валяной обуви. Декоративные валенки можно будет повесить как елочную игрушку, использовать как брелок, а дети смогут примерить валенки своим игрушкам – «утеплить кукол».

Для тех, кто любит рисовать, предлагается мастер-класс «Шерстяная акварель». Псковичей познакомят с историей традиционной обработки шерсти и войлока в Изборском крае, научат «рисовать» шерстью, мастера расскажут о тонкостях и секретах этой техники. Каждый гость станет автором и хозяином «маленького шедевра» на тему «Листопад в Изборске» (возможен свой вариант темы).

Продолжительность мастер-классов - 1-1.5 часа. Стоимость – 500 рублей.

Ежедневно музейный педагог проводит занятия по рисованию, флористике, набойке по ткани, плетению поясов. Стоимость мастер-классов по цене входного билета в экспозицию: дети - 50 рублей, взрослые - 150 рублей.

Мастер-классы проводятся в Изборске в Музейной мастерской дома купца Шведова (улица Печорская, 32) с 10:00 до 17:00 ежедневно.

Информация по телефону: +7 921-219-84-70.

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