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Экономика

Изменились условия госконтрактов, к исполнению которых привлекается малый бизнес

С 18 октября вступило в действие постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в типовые условия контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций». Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, данное постановление направлено на решение задач по расширению доступа субъектов малого предпринимательства к государственным и муниципальным закупкам и защите их прав при привлечении их к исполнению контрактов. 

Контрагент заказчика теперь должен будет быстрее рассчитываться с субподрядчиками и соисполнителями из числа субъектов малого предпринимательств. Вместо 30 календарных дней это нужно будет сделать в течение 15 рабочих дней. 

Кроме того, объем привлечения субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций заказчик будет устанавливать в виде фиксированного процента от цены контракта, но не менее 5%.

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