Изменились условия госконтрактов, к исполнению которых привлекается малый бизнес
С 18 октября вступило в действие постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в типовые условия контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций». Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, данное постановление направлено на решение задач по расширению доступа субъектов малого предпринимательства к государственным и муниципальным закупкам и защите их прав при привлечении их к исполнению контрактов.
Контрагент заказчика теперь должен будет быстрее рассчитываться с субподрядчиками и соисполнителями из числа субъектов малого предпринимательств. Вместо 30 календарных дней это нужно будет сделать в течение 15 рабочих дней.
Кроме того, объем привлечения субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций заказчик будет устанавливать в виде фиксированного процента от цены контракта, но не менее 5%.