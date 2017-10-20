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Общество

Заседание охотхозяйственного совета запланировано в Пскове 27 ноября

27 ноября в 1:00 часов в актовом зале Областного совета профсоюзов в Пскове по улице Советской, 15 состоится заседание охотхозяйственного совета при Государственном комитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете.

Принять участие в работе охотхозяйственного совета, а также выступить с предложениями по внесению изменений в законодательство Российской Федерации об охоте и сохранении охотничьих ресурсов могут все желающие граждане. 

Дополнительную информацию можно получить в Отделе охраны и использования животного мира комитета по телефонам: (8112) 68-66-50, 68-66-51.

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