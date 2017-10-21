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Туман и до 3 градусов мороза ожидаются в Псковской области 22 октября

22 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, местами туман. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит -3…+2 градуса,  днем - +2…+7.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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