Туман и до 3 градусов мороза ожидаются в Псковской области 22 октября

17:31, 21 октября 2017, ПАИ

22 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, местами туман. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит -3…+2 градуса, днем - +2…+7.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.