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Общество

Благоустройство двух дворов и площади ведётся в великолукской деревне Переслегино

Под руководством главы Великолукского района Сергея Петрова 5 октября прошло заседание общественной комиссии по обсуждению хода выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов № № 7, 8 и центральной площади в деревне Переслегино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

В целях реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда» на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципалитету предусмотрена субсидия в размере 1 млн 656,30 тыс. рублей, в том числе 1 млн 523,8 тыс. рублей из федерального бюджета и 132,5 тыс. рублей из областного.

Между администрацией Великолукского района и ООО «СМУ-44» 11 сентября был заключен муниципальный контракт. Срок выполнения работ по контракту составляет 60 календарных дней с момента его подписания (до 9 ноября). Подрядчик приступил к выполнению работ в рамках данного контракта с 11 сентября.

Техническим заданием предусматривается выполнение работ по благоустройству дворовой территории у многоквартирных жилых домов № 7 и № 8 в деревне Переслегино, а именно: установка элементов детских площадок, скамеек, урн; ограждений детских площадок; оборудование автомобильной парковки; освещение детской площадки.

На сегодняшний день произведена планировка дворовой территории бульдозерами, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка; закончены работы по оборудованию автомобильной парковки; начата установка ограждений вдоль детской площадки (работы выполнены на 60%); у поставщиков детского игрового оборудования заказаны детские игровые комплексы, качели, карусели, песочница. В целом выполнение работ по благоустройству дворовой территории идет согласно графику выполнения работ.

Также на благоустройство общественных территорий муниципальному образованию «Великолукский район» выделена субсидия в размере 828,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета — 761,9 тыс., за счет областного — 66,3 тыс.

Также на центральной площади населенного пункта тот же подрядчик установит скамейки, урны, ограждение, заменит тротуарную плитку, выполнит озеленение территории, установит освещение, проведёт реконструкцию фонтана. В рамках данного контракта работы тоже ведутся в соответствии с графиком выполнения работ.

Глава района призвал всех ответственных лиц внимательней относится к исполнению данного проекта, чтобы работы были выполнены в срок и качественно.

В августе в сельских поселениях района была проведена инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах свыше тысячи человек (деревня Шелково, посёлок Дубрава-1, Переслегино и Поречье). На каждую дворовую территорию был составлен паспорт благоустройства. 31 дворовая территория в последующем будет включена в муниципальную программу «Комфортная городская среда на 2018–2022 годы».

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