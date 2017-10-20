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Экономика

Система автоматического формирования минимальных цен на алкоголь может появиться в России

В России может появиться система автоматического формирования минимальных розничных цен (МРЦ) на алкогольную продукцию, пишет interfax.ru со ссылкой на пресс-секретаря вице-премьера Александра Хлопонина, курирующего в Правительстве алкогольную промышленность и вопросы регулирования алкогольного рынка, Наталью Платонову.

По словам её словам, дано поручение проработать с профильными федеральными органами исполнительной власти, участниками рынка, аналитическим центром правительства возможность создания универсальной формулы установления минимальной цены для каждого вида алкогольной продукции, для которой предусмотрена эта цена.

«Цена должна формироваться автоматически, с учетом ряда факторов, в числе которых, в частности, покупательская способность населения, ставки акцизов, стоимость сырья для производства продукции и другие», - отметила Наталья Платонова. Она напомнила, что в настоящее время минимальные цены устанавливаются на водку, коньяк, бренди и шампанское.

Поручение должно быть выполнено до конца ноября. 

Отметим, минимальные цены на алкоголь в России устанавливаются с 2009 года для борьбы с «теневым» производством.

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