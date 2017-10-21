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Спорт

ПАИ проведёт прямую трансляцию матча между «Псков-747» и «Текстильщиком»

21 октября ФК «Псков-747» сыграет с ивановским «Текстильщиком» в рамках 14-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группа «Запад» 2017/18. Встреча начнётся в 14:00 на стадионе СК «747» в Пскове, сообщается на сайте клуба. Псковское агентство информации проведёт прямую трансляцию матча.

Напомним, что в прошедшем туре псковичи в гостях со счётом 1:2 уступили костромскому «Спартаку», а команда текстильного края в домашнем матче переиграла ФК «Коломна» – 2:0, что позволило ей занять второе место по итогам первого круга с отстаиванием от лидера в три очка. 

«Псков-747» и команду Дениса Бояринцева разделяет 13 очков, сине-белые идут в турнирной таблице на девятом месте с 16 баллами в активе. В матче первого круга, состоявшимся в Иванове, победу с минимальным счетом праздновал «Текстильщик» (Максим Зимарев, 89'). 

Трансляция начнётся на сайте ПАИ в 14:00.

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