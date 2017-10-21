Работы по устройству временной кровли начинаются в Доме Печенко в Пскове

16:01, 21 октября 2017, ПАИ

На следующей неделе в Пскове начнутся работы по устройству временной кровли на объекте культурного наследия федерального значения «Дом Печенко» XVII века. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по охране объектов культурного наследия, данные работы являются продолжением противоаварийных и консервационных, проведенных летом этого года.

Заказчиком работ является ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры». По итогам конкурса, состоявшегося 25 сентября, определен подрядчик - ООО «ГУАР».

В настоящее время Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры, осуществляющее оперативное управление этим памятником, в рамках программы «Аренда за 1 рубль» объявило открытый аукцион на право заключения договора аренды здания, являющегося объектом культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии. Документация о торгах размещена на сайте http://torgi.gov.ru.

Заявки принимаются до 15:00 3 ноября. Дата проведения аукциона - 16 ноября. Более подробно с информацией об аукционе можно ознакомиться на сайте агентства или на портале комитета.