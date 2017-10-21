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Культура

Песни свадебных обрядов прозвучат на концерте «Мы псковские» в Приказной палате

27 октября в 18:30 в Приказной палате Псковского кремля состоится концерт фольклорного объединения Дома детского творчества города Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском музее-заповеднике, концертная программа называется «Мы псковские» и рассчитана на гостей города и псковичей, интересующихся народной культурой. В ходе концерта фольклорный коллектив исполнит песни свадебных обрядов и песни годового календарного цикла, записанные в разных районах Псковской области. 

Зрители увидят псковскую пляску – «ломание под драку» - и услышат частушки про скобарей. Все концертные номера будут сопровождаться пояснениями и рассказами об особенностях песенной и плясовой традиции «псковских». У зрителей будет возможность осмотреть интерьеры палат воеводы и подьячих во время концерта. 

Гостей ожидает дефиле платьев и костюмов, исполненных в народном стиле мастерицей Галиной Никитиной. 

Стоимость входных билетов: взрослые – 150 рублей, пенсионеры – 100 рублей, школьники и студенты – 50 рублей. Билеты можно приобрести в Информационном центре Приказной палаты.

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