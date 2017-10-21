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Встреча ФК «Псков-747» и «Текстильщика» из Иваново закончилась со счётом 2:1

Встреча ФК «Псков-747» и ивановского «Текстильщика», которая состоялась 21 октября в рамках 14-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группа «Запад» 2017/18, закончилась со счётом 2:1. Команды встретились на стадионе СК «747» в Пскове.

Голы забили псковичи Антон Шишаев, Николай Шиков, а также футболист из Иваново Максим Зимарев.

Напомним, что в прошедшем туре псковичи в гостях со счётом 1:2 уступили костромскому «Спартаку», а команда текстильного края в домашнем матче переиграла ФК «Коломна» – 2:0, что позволило ей занять второе место по итогам первого круга с отстаиванием от лидера в три очка. 

«Псков-747» и команду Дениса Бояринцева разделяет 13 очков, сине-белые идут в турнирной таблице на девятом месте с 16 баллами в активе. В матче первого круга, состоявшимся в Иванове, победу с минимальным счетом праздновал «Текстильщик» (Максим Зимарев, 89'). 

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