Запрет на ввоз турецких томатов Россия снимет 1 ноября

15:20, 21 октября 2017, ПАИ

Россия снимет ограничения на поставки турецких томатов с 1 ноября. Об этом сообщил председатель российской части межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министр энергетики РФ Александр Новак, пишет ТАСС. По его словам, уже подготовлено решение о поставке 50 тыс. тонн овощей.

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи выразил признательность Александру Новаку за то, что «обрадовал этой вестью, что не с 1 декабря, а с 1 ноября будут отменены ограничения в отношении продажи томатов в РФ».

Ранее Россия планировала снять ограничения на ввоз турецких томатов с декабря.Планировалось разрешить поставки с 1 декабря для четырех турецких предприятий.

Напомним, Россия с 1 января 2016 года ограничила поставки из Турции целого перечня сельскохозяйственной продукции. Такие меры были предприняты после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. В настоящее время почти все ограничения сняты, но запрет на ввоз томатов сохранился.