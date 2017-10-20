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Экономика

Запрет на ввоз турецких томатов Россия снимет 1 ноября

Россия снимет ограничения на поставки турецких томатов с 1 ноября. Об этом сообщил председатель российской части межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министр энергетики РФ Александр Новак, пишет ТАСС. По его словам, уже подготовлено решение о поставке 50 тыс. тонн овощей. 

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи выразил признательность Александру Новаку за то, что «обрадовал этой вестью, что не с 1 декабря, а с 1 ноября будут отменены ограничения в отношении продажи томатов в РФ».

Ранее Россия планировала снять ограничения на ввоз турецких томатов с декабря.Планировалось разрешить поставки с 1 декабря для четырех турецких предприятий. 

Напомним, Россия с 1 января 2016 года ограничила поставки из Турции целого перечня сельскохозяйственной продукции. Такие меры были предприняты после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. В настоящее время почти все ограничения сняты, но запрет на ввоз томатов сохранился. 

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