0
17:31
Туман и до 3 градусов мороза ожидаются в Псковской области 22 октября
16:01
Работы по устройству временной кровли начинаются в Доме Печенко в Пскове
23:03
Отключения света запланированы в Великих Луках и деревне Майкино с 23 по 27 октября
20:23
Госкомитет по культуре принимает документы на соискание премий администрации Псковской области до 20 декабря
18:18
В Пскове появится улица имени героя «Атаки мертвецов»
18:14
Вопрос о повторном конкурсе на пост сити-менеджера Пскова вынесен на очередную сессию гордумы
18:11
Руководитель Следственного управления проведет прием граждан в Острове
Еще новости
Общество

МЧС советует псковским водителям «переобуться»

ГУ МЧС России по Псковской области советует водителям «переобуться». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, переход на зимние шины следует осуществлять уже тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет составлять 5 градусов и ниже. Дожидаться сильных морозов, выпадения снега и полноценного наступления зимы не рекомендуется. 

Каждый автовладелец в межсезонье сталкивается с необходимостью смены комплекта покрышек. «Переобувка» важна потому, что при понижении температуры резина, не предназначенная для эксплуатации в подобных условиях, теряет свои рабочие качества, интенсивно изнашивается и подвергает риску здоровье водителя и целостность автомобиля, пояснили в МЧС.

Некоторые водители полагают, что в зимний период можно продолжать ездить на летней резине. Такой подход приводит к большому числу аварий, происходящих ежегодно в межсезонье, когда начинается активная «переобувка». Опасность заключается в следующем: по своему составу летние шины существенно отличаются от зимних, и при наступлении холодного сезона летняя резина становится совершенно непригодной для эксплуатации; под воздействием низких температур летняя покрышка теряет сцепление с дорожным покрытием, поэтому значительно снижается тормозная и рулевая маневренность; по результатам независимых исследований показатель эффективности летних шин зимой на 60 % ниже, чем аналогичный показатель у правильно выбранных сезонных покрышек.

Также следует правильно устанавливать шины. Балансировка и учёт направленности протектора колеса серьёзно влияют на управляемость транспортным средством. Монтировать или проверять состояние резины нужно у профессионалов на СТО.

Если зимняя погода застала врасплох, лучше всего максимально ограничить передвижения на автомобиле с летней резиной.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Туман и до 3 градусов мороза ожидаются в Псковской области 22 октября
21 октября 2017
Туман и до 3 градусов мороза ожидаются в Псковской области 22 октября
Работы по устройству временной кровли начинаются в Доме Печенко в Пскове
21 октября 2017
Работы по устройству временной кровли начинаются в Доме Печенко в Пскове
Отключения света запланированы в Великих Луках и деревне Майкино с 23 по 27 октября
20 октября 2017
Отключения света запланированы в Великих Луках и деревне Майкино с 23 по 27 октября
Госкомитет по культуре принимает документы на соискание премий администрации Псковской области до 20 декабря
20 октября 2017
Госкомитет по культуре принимает документы на соискание премий администрации Псковской области до 20 декабря
В Пскове появится улица имени героя «Атаки мертвецов»
20 октября 2017
В Пскове появится улица имени героя «Атаки мертвецов» 1
Вопрос о повторном конкурсе на пост сити-менеджера Пскова вынесен на очередную сессию гордумы
20 октября 2017
Вопрос о повторном конкурсе на пост сити-менеджера Пскова вынесен на очередную сессию гордумы
Руководитель Следственного управления проведет прием граждан в Острове
20 октября 2017
Руководитель Следственного управления проведет прием граждан в Острове
«Подозрительную» пену обнаружили на берегу Великой в Пскове
20 октября 2017
«Подозрительную» пену обнаружили на берегу Великой в Пскове 2

Идет загрузка...