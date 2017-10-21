МЧС советует псковским водителям «переобуться»

15:43, 21 октября 2017, ПАИ

ГУ МЧС России по Псковской области советует водителям «переобуться». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, переход на зимние шины следует осуществлять уже тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет составлять 5 градусов и ниже. Дожидаться сильных морозов, выпадения снега и полноценного наступления зимы не рекомендуется.

Каждый автовладелец в межсезонье сталкивается с необходимостью смены комплекта покрышек. «Переобувка» важна потому, что при понижении температуры резина, не предназначенная для эксплуатации в подобных условиях, теряет свои рабочие качества, интенсивно изнашивается и подвергает риску здоровье водителя и целостность автомобиля, пояснили в МЧС.

Некоторые водители полагают, что в зимний период можно продолжать ездить на летней резине. Такой подход приводит к большому числу аварий, происходящих ежегодно в межсезонье, когда начинается активная «переобувка». Опасность заключается в следующем: по своему составу летние шины существенно отличаются от зимних, и при наступлении холодного сезона летняя резина становится совершенно непригодной для эксплуатации; под воздействием низких температур летняя покрышка теряет сцепление с дорожным покрытием, поэтому значительно снижается тормозная и рулевая маневренность; по результатам независимых исследований показатель эффективности летних шин зимой на 60 % ниже, чем аналогичный показатель у правильно выбранных сезонных покрышек.

Также следует правильно устанавливать шины. Балансировка и учёт направленности протектора колеса серьёзно влияют на управляемость транспортным средством. Монтировать или проверять состояние резины нужно у профессионалов на СТО.

Если зимняя погода застала врасплох, лучше всего максимально ограничить передвижения на автомобиле с летней резиной.