Фотовыставка к 25-летию российского участия в Ганзейском союзе открылась в Порхове

18:00, 21 октября 2017, ПАИ

В малом выставочном зале порховского музея 18 октября открылась фотовыставка «Ганза: история, города, люди» по итогам конкурса 2017 года, посвященного 25-летию российского участия в Ганзейском союзе. Как сообщили Псковскому агентству информации в музее, учредителями фотоконкурса являются администрация Великого Новгорода, Ганзейский пресс-клуб журналистов HANSA-MEDIA, Союз русских Ганзейских городов, Новгородское областное отделение Союза журналистов России.

В конкурсе приняли участие представители средств массовой информации городов - членов Ганзейского союза Нового времени, пресс-служб муниципалитетов, блогеры и фотолюбители. На суд жюри были представлены более 100 фоторабот от 17 участников из Великого Новгорода, Вологды, Пскова, Торжка, Калининграда.

В объективе – Ганзейские дни в городах Европы и России, исторический облик ганзейских городов, исторические традиции.

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По условиям конкурса жюри отобрало по одной работе каждого участника, которые и представлены на фотовыставке «Ганза: история, города, люди».