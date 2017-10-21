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Общество

Престольный праздник покровительницы Изборска отметят жители и гости города 22 октября

22 октября в Изборске отмечается престольный праздник покровительницы древнего города -  Корсунской иконы Божией Матери. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

По преданию, икону написал святой апостол Лука, она хранилась в малоазийском городе Ефессе. Считается, что в 988 году список с этой иконы принес в Киев из Корсуни святой равноапостольный князь Владимир, он получил название Корсунской иконы. Чудотворный образ из Киева был перенесен в Новгород, а позже в Москву, в Кремлевский Успенский собор. Другой подобный образ Божией Матери был принесен из Греции в Россию в 1162 году преподобной Евфросинией Полоцкой. Корсунский образ Богоматери относится к иконописному типу «Умиление».

Изборяне почитают Корсунскую икону Божьей Матери. По преданию, она спасла жителей Изборска от реальной угрозы вражеского нашествия, а в дальнейшем оберегала их «от глада, хлада, меча и междоусобиц». Часто изборяне вспоминают о чудесном спасении десятерых детей в годы Великой Отечественной войны, когда снаряд пробил крышу часовни, где они прятались от бомбежки. Осколками пробило икону Корсунской Божьей Матери, а дети остались живы.

Изборян и гостей Изборска приглашают принять участие в Божественной литургии в Никольском соборе и праздничном крестном ходе к Корсунской часовне. Начало - в 9:00.

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