Посвященная спорту и ГТО выставка работает в порховском музее

16:41, 21 октября 2017, ПАИ

20 октября в Порховском краеведческом музее состоялось открытие временной выставки, посвященной спорту и спортсменам района. Как сообщили Псковскому агентству информации в музее, выставка называется «История спорта ВФСК ГТО в Порховском крае», она открыта в зале «Порхов в годы СССР».

На открытии присутствовала директор Порховской детско-юношеской спортивной школы Ирина Юдина. Она рассказала о знаменитых спортсменах района в нынешнее время. Также перед собравшимися выступила главный хранитель фондов музея Наталья Михайлова.

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