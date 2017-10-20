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Экономика

Туристический поток из России в Турцию вырос в десять раз за полгода

В первом полугодии 2017 года туристический поток из России в Турцию вырос в десять раз по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» министр энергетики РФ Александр Новак, пишет ТАСС.

Он отметил, что увеличение потока туристов в Турцию связано со снятием ограничений, которые ранее были приняты по чартерным перевозкам. По данным за полгода страну посетили порядка 1 млн 600 тыс. россиян. По прогнозам, в этом году показатели приблизятся к уровню 2015 года, когда в Турцию отправились более 3 млн туристов из России.

Министр энергетики отметил важность туризма для развития российско-турецких отношений и добавил, что Россия также заинтересована в росте туристического потока из Турции.

Напомним, чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто в РФ с конца октября 2015 года, когда в ответ на атаку турецких ВВС на российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией, Россия ввела ряд ограничительных мер в отношении турецких товаров и услуг.

В августе 2016 года после принесенных президентом Турции извинений, а также в результате переговоров лидеров двух стран стороны приняли решение начать восстановление связей в прежнем объеме. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 августа 2016 года подписал постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией.

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