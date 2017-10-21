Врио псковского губернатора намерен доказать Минкульту необходимость реставрации храма Успения Богородицы в Мелeтово

22:57, 21 октября 2017, ПАИ

В субботу, 21 октября, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников побывал в одном из уникальнейших культурных объектов региона — в храме Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелетово. Как чообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в рамках визита глава области осмотрел фресковую живопись 15 века, а также обсудил с председателем Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Еленой Яковлевой и специалистом по фресковой живописи Псковского государственного историко-архитектурногои художественного музея-заповедника Таисией Кругловой проблему финансирования реставрационных работ.

Стенопись была сделана по сухой штукатурке в технике «а секко». Всего на стенах изображено 99 религиозных сюжетов, большая часть из них уникальны. Сегодня в храме осуществляются консервационные работы фрагментов живописи в рамках федеральной целевой программы «Культура России». На эти цели выделено 3,8 млн рублей. Вместе с тем сам памятник культурного наследия федерального значения находится в остро аварийном состоянии. Елена Яковлева доложила врио о рисках разрушения культурно-исторического объекта.

Ранее, благодаря многолетним усилиям специалистов Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия, общественников и поддержке членов научно-методического совета по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны культурного наследия удалось добиться включения церкви в планы Министерства культуры РФ по реставрации. 25 сентября был объявлен конкурс на разработку документов для реставрации, но 10 октября он был отменен. В итоге культурный объект потерял надежду на реставрацию.

«Такое решение, на мой взгляд, преждевременно и ошибочно. Я полностью поддерживаю инициативу наших неравнодушных жителей, общественников и деятелей культуры в вопросе реставрации храма, более того, считаю, что он, как историко-культурный памятник средневековья, которых, как мне сообщили, в России всего пять, станет местом притяжения не только для жителей области, но и туристов. Эта перспектива настолько очевидна, что решение Северо-Западной дирекции Министерства культуры об отмене конкурса вызывает недоумение. Намерен в ходе рабочей поездки в Москву обсудить этот вопрос с министром Владимиром Мединским. Рассчитываю на понимание с его стороны и буду делать все возможное для решения вопроса в пользу культурно-исторического объекта», — заключил Михаил Ведерников.

Врио губернатора уже поручил Елене Яковлевой подготовить всю необходимую документацию для того, чтобы регион мог добиваться федерального финансирования на сохранение уникального объекта.

Добавим, что церковь Успения Пресвятой Богородицы была построена в 1462 году.