Начинать заготовку дров на зиму советует сегодня народный календарь

09:04, 22 октября 2017, ПАИ

22 октября по народному календарю наступил Яков Дровопилец, пишет сalend.ru.

В этот день отмечается память Иакова Алфеева — одного из двенадцати апостолов, брата апостола Матфея. Согласно житию, прежде чем стать учеником Христа, Иаков был мытарем, а после проповедовал в Иудее и Эдессе.

Информации о жизни и деятельности этого святого сохранилось очень мало, тем более, что в источниках нередко возникает путаница в сведениях о разных Иаковах. Кроме Иакова Алфеева, в писаниях упоминаются апостол Иаков Заведеев и апостол от семидесяти Иаков, «брат Господень».

В деревнях в это время начиналась пора заготовки дров на зиму. Раньше Якова (Иакова) русские люди к этому занятию не приступали. Во-первых, летом всегда хватало других забот, а во-вторых, считалось, что осеннее полено горит жарче всего, поскольку из него уже ушли все соки.

Про дрова и печь русский народ сложил множество загадок. Среди них такие: «Шкаф большой, дверцы маленькие, кладут белое, вынимают черное»; «Дедушка старый, весь белый; лето придет — не глядят на него, зима настанет — обнимают его»; «Зимой нет теплей, летом нет холодней»; «Шуба в избе, рукав на улице».

Нередко на Якова выпадал мелкий град. «Яков придет, крупицу пришлет», — говорили в народе. Крупа в этот день появлялась и на столах: крестьяне начинали обдирать просо, овес, ячмень, молоть пшеницу. Поэтому на Якова хозяйки первым делом готовили кашу, которую подавали с маслом или салом. Пекли также пироги с кашей и угощали ими родных и соседей. «Гости на печь глядят, видно, каши хотят», — шутили по этому поводу предки. Но говорили и так: «На чужую кашу надейся, а своя бы в печи была». И добавляли: «Заварил кашу, так не жалей масла».

Кроме того, на Якова закрывали грибной сезон — собирали последние осенние сыроежки.