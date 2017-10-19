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Восемь ДТП с пострадавшими произошли в Псковской области 21 октября

За прошедшие сутки, 21 октября, в Псковской области зафиксированы восемь ДТП с пострадавшими. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления МЧС, в частности, в деревне Куничина Гора Печорского района столкнулись четыре автомобиля. 

Кроме того, в Невельском районе на 494-м км трассы Р-23 машина наехала на пешеходов. Аварии с участием пешеходов также произошли вчера в Пскове на улицах Юности и Шоссейной. А в Порховском районе на 4-м км дороги Порхов – Великие Луки не разъехались автомобилист и велосипедист.

Две машины не поделили дорогу в Пскове на улице Коммунальной. Аналогичная авария случилась на 246-м км дороги Р-51 в Локнянском районе. Еще один автомобиль попал в ДТП на 11-м км дороги Дуловка – Шабаны в Палкинском районе.

Помимо этого, два автомобиля столкнулись в 00:56 22 октября в Великих Луках на проспекте Гагарина, 48.

Информация об обстоятельствах ДТП и о пострадавших уточняется. 

 

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