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Политика

Выборы президента начались в Словении

22 октября в Словении на президентских выборах открылись более 3 тыс. избирательных участков. Они продолжат работу до 19:00 (20:00 мск). Как сообщает ТАСС, первые результаты начнут поступать сразу после закрытия участков по мере подсчета голосов окружными избирательными комиссиями.

Фаворит президентской гонки, по мнению аналитиков, - действующий глава государства Борут Пахор. 

По данным социологического опроса агентства Ninamedia, опубликованного накануне дня тишины, Пахор пользуется поддержкой 56% опрошенных. Второй по популярности - бывший комедийный актер, ныне мэр города Камник Марьян Шарец от партии «Список Марьяна Шареца» (19,6%). Следом за ним идет член Европарламента Романа Томц от правоцентристской Словенской демократической партии (10,6%).

Как сообщила Государственная избирательная комиссия, в голосовании могут принять участие более 1,7 млн граждан.

Президент избирается путем всеобщих равных и прямых выборов при тайном голосовании на пять лет, но не более чем на два срока подряд. Избранным считается кандидат, получивший абсолютное большинство. Если ни один из участников выборов не получит такую поддержку в первом туре, проводится второй тур среди двух претендентов, набравших наибольшее количество голосов.

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