Минздрав придумал новую схему диспансеризации населения

09:39, 22 октября 2017, ПАИ

Некоторые группы населения будут проходить диспансеризацию чаще — раз в два года, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Об этом сообщает РИА Новости.

В. Скворцова напомнила, что для детей скрининги проводятся ежегодно, для взрослых — раз в три года. «С 1 января для определенных возрастных групп это будет уже раз в два года. Бесплатно обследуются на всю группу неинфекционных заболеваний и даже факторы риска», — сказала министр на полях конференции по неинфекционным заболеваниям.

Ранее в ведомстве сообщали, что с 2018 года порядок диспансеризации станет более таргетным. Скрининг будет проводиться с целью выявления хронических неинфекционных заболеваний, в частности рака шейки матки, рака молочной железы и колоректального рака.

Также планируется изменить порядок процедуры детского медобследования. Отменяются осмотры в детских образовательных учреждениях, исследования уровня глюкозы в крови, ультразвуковые исследования сердца и флюорография легких.