Число приговоров за отмывание денег растет в России

11:53, 22 октября 2017, ПАИ

В России стало расти число приговоров за отмывание средств, полученных преступным путем. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Судебным департаментом при Верховном суде, пишет ТАСС.

Если в 2012 году по статьям о легализации (отмывании) средств (ст. 174 и 174.1 УК РФ) были осуждены 123 человека, то в 2015 году - уже 311, в 2016-м - 417, за первое полугодие 2017 года - 201 человек.

В 2013 году статьи УК об отмывании средств были усовершенствованы. Они стали заменой отсутствия полноценного института конфискации имущества за преступления - эти статьи предполагают обращение отмытых средств в доход государства.

В 2017 году, согласно данным Судебного департамента, сумма признанных судами легализованных средств, подлежащих обращению в доход государства, рекордно выросла. В 2012 году она составляла 23 млн рублей, в 2014 - 17,7 млн, в 2015 году упала до 749 тысяч рублей. В 2016 году она выросла до 825 млн рублей, а за первое полугодие составила 1,36 млрд рублей.