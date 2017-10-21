Международный день заикающихся людей отмечается 22 октября

09:59, 22 октября 2017, ПАИ

22 октября отмечается Международный день заикающихся людей, пишет сalend.ru.

Идея учреждения этой даты родилась при поддержке Международной ассоциации заикающихся людей (International Stuttering Association, ISA), основанной в 1995 году и позиционирующей себя как «рупор всех заикающихся людей на международном уровне».

Согласно Международной классификации болезней, заиканием называется нарушение речи, которое характеризуется частым повторением или пролонгацией звуков, слогов и слов, а также частыми остановками или нерешительностью в речи, разрывающими ее ритмическое течение. Отечественная логопедическая литература трактует термин «заикание» так: «нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата». Зачастую заикание связано с логофобией (вербофобией) — боязнью говорить, что является следствием либо причиной заикания.

Организация Международного дня заикающихся людей — это только один из масштабных проектов ISA. В этот День, который каждый год посвящён определённой теме, проходят различные конференции, семинары, встречи и ряд социальных мероприятий, направленных на повышение информированности широкого сообщества о проблемах и сложностях, с которыми приходится сталкиваться заикающимся людям в повседневной жизни. В числе других проектов ISA, проводимых с этой же целью, — выпуск информационного бюллетеня два раза в год, ведение специального web-сайта, поиск средств для стипендий заикающихся людей.

Многим людям такой дефект речи, как заикание, не помешал стать известными и реализовать себя в разных сферах. Заиканием страдали, например, Демосфен, Уинстон Черчилль, Мэрилин Монро, Исаак Ньютон, а из ныне живущих — Брюс Уиллис, Артемий Троицкий и другие известные люди.