Международный день заикающихся людей отмечается 22 октября
22 октября отмечается Международный день заикающихся людей, пишет сalend.ru.
Идея учреждения этой даты родилась при поддержке Международной ассоциации заикающихся людей (International Stuttering Association, ISA), основанной в 1995 году и позиционирующей себя как «рупор всех заикающихся людей на международном уровне».
Согласно Международной классификации болезней, заиканием называется нарушение речи, которое характеризуется частым повторением или пролонгацией звуков, слогов и слов, а также частыми остановками или нерешительностью в речи, разрывающими ее ритмическое течение. Отечественная логопедическая литература трактует термин «заикание» так: «нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата». Зачастую заикание связано с логофобией (вербофобией) — боязнью говорить, что является следствием либо причиной заикания.
Организация Международного дня заикающихся людей — это только один из масштабных проектов ISA. В этот День, который каждый год посвящён определённой теме, проходят различные конференции, семинары, встречи и ряд социальных мероприятий, направленных на повышение информированности широкого сообщества о проблемах и сложностях, с которыми приходится сталкиваться заикающимся людям в повседневной жизни. В числе других проектов ISA, проводимых с этой же целью, — выпуск информационного бюллетеня два раза в год, ведение специального web-сайта, поиск средств для стипендий заикающихся людей.
Многим людям такой дефект речи, как заикание, не помешал стать известными и реализовать себя в разных сферах. Заиканием страдали, например, Демосфен, Уинстон Черчилль, Мэрилин Монро, Исаак Ньютон, а из ныне живущих — Брюс Уиллис, Артемий Троицкий и другие известные люди.