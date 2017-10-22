Сотрудников финансовой службы Вооруженных сил РФ поздравляют сегодня

10:33, 22 октября 2017, ПАИ

22 октября отмечает свой профессиональный праздник финансово-экономическая служба Вооружённых сил Российской Федерации, пишет сalend.ru.

В качестве официального праздника он был учреждён Указом президента РФ № 437 от 24 августа 2015 года. Датой празднования 22 октября стало не случайно. В этот день в 1918 году был подписан приказ Реввоенсовета молодой Советской республики об учреждении Финансового отдела. Утверждённое Положение о Финансовом отделе при Реввоенсовете республики определяло структуру и основные задачи, возлагаемые на вновь образованный орган в системе Вооружённых сил.

Как и раньше, в настоящее время к основным задачам Финансово-экономической службы относятся своевременное финансовое обеспечение органов управления Вооружёнными силами, а также воинских формирований.

Кадровое пополнение органов финансово-экономической службы осуществляется, благодаря наличию специальных военных учебных заведений, которые готовят офицеров-финансистов. Вопрос пополнения службы профессиональными кадрами был поднят одновременно с выходом приказа об учреждении Финансового отдела. Путь становления системы подготовки кадров начался с формирования специальных курсов и школ военно-хозяйственного профиля, а завершился созданием училищ и академии.

Подготовка военных финансистов не прекращалась и в годы Великой Отечественной войны. Только по общим подсчётам через военную финансовую систему за годы войны прошло более половины государственного бюджета. Многие выпускники военно-финансового училища в эти годы занимали командные должности.

Традиционными центрами по подготовке кадров для финансово-экономической службы вооружённых сил стали Ярославль и Москва. В 1990-е годы, когда шло массовое сокращение Вооружённых сил, упразднение льгот, дотаций для офицеров, расформирование многих военных учебных заведений, речь зашла и о возможном упразднении Ярославского высшего военно-финансового училища. Тогда появились предложения готовить военных финансистов на базе гражданских вузов. Однако, посетивший училище премьер-министр Е. Гайдар отказался от этой идеи, высоко оценив уровень подготовки офицеров училища.

В 2018 году финансово-экономическая служба Вооружённых сил России будет отмечать 100-летний юбилей.