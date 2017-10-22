Россия и Турция подготовили решение о возможности поставок томатов с 1 ноября

11:32, 22 октября 2017, ПАИ

Россия и Турция подготовили решение о возможности поставок турецких томатов в объеме 50 тыс. тонн с 1 ноября. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам российско-турецкой межправкомиссии.

«Мы обсудили также вопросы снятия барьеров с торгово-экономического сотрудничества, вопрос снятия ограничений, в том числе с поставок томатов из Турции в Россию. Такое решение о возможности поставок томатов с 1 ноября в объеме 50 тысяч тонн томатов подготовлено», - сообщил А. Новак.

Позднее в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК) он уточнил, что скорость принятия решения о допуске турецких помидоров на российский рынок будет зависеть от снятия Турцией аналогичных барьеров для сельскохозяйственной продукции из РФ.

«Россия последовательно делает шаги на либерализацию тех ограничений, которые были приняты. Сейчас подготовлено очередное решение о том, чтобы разрешить ввоз томатов с 1 ноября этого года в объеме около 50 тыс. тонн, - сказал он. - Это решение будет во многом зависеть от взаимных действий по либерализации ограничений, в том числе и турецких наших коллег. Мы сейчас это дополнительно подробно обсуждали, скорость принятия такого решения будет, конечно, носить взаимный характер».

Ранее министр сообщал, что Россия с 1 декабря планировала разрешить поставки помидоров в данном объеме с четырех турецких предприятий.