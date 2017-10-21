В Пыталово прошел рейд в рамках профилактической операции «Отопительный сезон»

10:52, 22 октября 2017, ПАИ

21 октября в Пыталово прошел рейд в рамках сезонной профилактической операции «Отопительный сезон». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда были организованы два собрания граждан, на которых специалисты разъяснили жителям города требования пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования.

При проведении инструктажей была дополнительно доведена информация об административной ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности, а также обстановка с возгораниями на территории Псковской области и Пыталовского района.