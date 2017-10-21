1
22:57
Врио псковского губернатора намерен доказать Минкульту необходимость реставрации храма Успения Богородицы в Мелeтово
21:19
Михаил Ведерников о ситуации с перинатальным центром: Я вижу невыполнение поручения президента и игнорирование проблемы контрольными органами
17:31
Туман и до 3 градусов мороза ожидаются в Псковской области 22 октября
16:01
Работы по устройству временной кровли начинаются в Доме Печенко в Пскове
23:03
Отключения света запланированы в Великих Луках и деревне Майкино с 23 по 27 октября
20:23
Госкомитет по культуре принимает документы на соискание премий администрации Псковской области до 20 декабря
18:18
В Пскове появится улица имени героя «Атаки мертвецов»
Еще новости
Общество

В Пыталово прошел рейд в рамках профилактической операции «Отопительный сезон»

21 октября в Пыталово прошел рейд в рамках сезонной профилактической операции «Отопительный сезон». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда были организованы два собрания граждан, на которых специалисты разъяснили жителям города требования пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования. 

При проведении инструктажей была дополнительно доведена информация об административной ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности, а также обстановка с возгораниями на территории Псковской области и Пыталовского района.

 

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Врио псковского губернатора намерен доказать Минкульту необходимость реставрации храма Успения Богородицы в Мелeтово
21 октября 2017
Врио псковского губернатора намерен доказать Минкульту необходимость реставрации храма Успения Богородицы в Мелeтово 2
Михаил Ведерников о ситуации с перинатальным центром: Я вижу невыполнение поручения президента и игнорирование проблемы контрольными органами
21 октября 2017
Михаил Ведерников о ситуации с перинатальным центром: Я вижу невыполнение поручения президента и игнорирование проблемы контрольными органами 1
Туман и до 3 градусов мороза ожидаются в Псковской области 22 октября
21 октября 2017
Туман и до 3 градусов мороза ожидаются в Псковской области 22 октября
Работы по устройству временной кровли начинаются в Доме Печенко в Пскове
21 октября 2017
Работы по устройству временной кровли начинаются в Доме Печенко в Пскове
Отключения света запланированы в Великих Луках и деревне Майкино с 23 по 27 октября
20 октября 2017
Отключения света запланированы в Великих Луках и деревне Майкино с 23 по 27 октября
Госкомитет по культуре принимает документы на соискание премий администрации Псковской области до 20 декабря
20 октября 2017
Госкомитет по культуре принимает документы на соискание премий администрации Псковской области до 20 декабря
В Пскове появится улица имени героя «Атаки мертвецов»
20 октября 2017
В Пскове появится улица имени героя «Атаки мертвецов» 1
Вопрос о повторном конкурсе на пост сити-менеджера Пскова вынесен на очередную сессию гордумы
20 октября 2017
Вопрос о повторном конкурсе на пост сити-менеджера Пскова вынесен на очередную сессию гордумы

Идет загрузка...