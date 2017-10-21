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Общество

На памятниках советским воинам в Литве установлены идеологические таблички

Администрация Биржайского района на севере Литвы приняла решение переписать историю с помощью табличек возле захоронений солдатам Красной Армии. Утверждается, что надписи на монументах «не соответствуют исторической действительности», сообщает «Российская газета» со ссылкой на издание Lietuvos žinios.

Речь идет о памятниках советским воинам, которые погибли во время Прибалтийской операции в 1944 году по освобождению Литвы, Латвии и Эстонии от фашистской оккупации.

Чиновники признали, что инициатива о табличках принадлежит им, указаний на этот счет от руководства Литвы они не получали. «Мы не удивимся, если наши действия будут оценены как произвол, и за это, возможно, получим по голове», - цитирует газета советника отдела по культурному наследию Биржайского района Далюса Микелениса.

 

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