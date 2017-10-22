Полиция Великих Лук разыскивает мужчину в голубых кроссовках

14:23, 22 октября 2017, ПАИ

Полиция Великих Лук разыскивает 32-летнего Евгения Васильева, который в апреле 2017 года был досрочно освобожден из мест лишения свободы и прибыл в Великие Луки, где проживал в общежитии по улице Дружбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Приметы: на вид 31 год, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, овальное смуглое лицо, очень широкие темные брови, глаза карие, прямые черные волосы. Носит короткую стрижку. Размер обуви: 41-43. Был обут в голубые кроссовки с подошвой салатового цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Васильева, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам 8 (81153) 5-27-94 или 02.