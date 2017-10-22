0
16:31
Михаил Ведерников взял на личный контроль строительство новой школы в Великих Луках
14:23
Полиция Великих Лук разыскивает мужчину в голубых кроссовках
22:57
Врио псковского губернатора намерен доказать Минкульту необходимость реставрации храма Успения Богородицы в Мелeтово
21:19
Михаил Ведерников о ситуации с перинатальным центром: Я вижу невыполнение поручения президента и игнорирование проблемы контрольными органами
17:31
Туман и до 3 градусов мороза ожидаются в Псковской области 22 октября
16:01
Работы по устройству временной кровли начинаются в Доме Печенко в Пскове
23:03
Отключения света запланированы в Великих Луках и деревне Майкино с 23 по 27 октября
Еще новости
Общество

Полиция Великих Лук разыскивает мужчину в голубых кроссовках

Полиция Великих Лук разыскивает 32-летнего Евгения Васильева, который в апреле 2017 года был досрочно освобожден из мест лишения свободы и прибыл в Великие Луки, где проживал в общежитии по улице Дружбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Фото 60.мвд.рф

Приметы: на вид 31 год, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, овальное смуглое лицо, очень широкие темные брови, глаза карие, прямые черные волосы. Носит короткую стрижку. Размер обуви: 41-43. Был обут в голубые кроссовки с подошвой салатового цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Васильева, просят обратиться  в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам  8 (81153) 5-27-94 или 02.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников взял на личный контроль строительство новой школы в Великих Луках
22 октября 2017
Михаил Ведерников взял на личный контроль строительство новой школы в Великих Луках
Полиция Великих Лук разыскивает мужчину в голубых кроссовках
22 октября 2017
Полиция Великих Лук разыскивает мужчину в голубых кроссовках
Врио псковского губернатора намерен доказать Минкульту необходимость реставрации храма Успения Богородицы в Мелeтово
21 октября 2017
Врио псковского губернатора намерен доказать Минкульту необходимость реставрации храма Успения Богородицы в Мелeтово 3
Михаил Ведерников о ситуации с перинатальным центром: Я вижу невыполнение поручения президента и игнорирование проблемы контрольными органами
21 октября 2017
Михаил Ведерников о ситуации с перинатальным центром: Я вижу невыполнение поручения президента и игнорирование проблемы контрольными органами 1
Туман и до 3 градусов мороза ожидаются в Псковской области 22 октября
21 октября 2017
Туман и до 3 градусов мороза ожидаются в Псковской области 22 октября
Работы по устройству временной кровли начинаются в Доме Печенко в Пскове
21 октября 2017
Работы по устройству временной кровли начинаются в Доме Печенко в Пскове
Отключения света запланированы в Великих Луках и деревне Майкино с 23 по 27 октября
20 октября 2017
Отключения света запланированы в Великих Луках и деревне Майкино с 23 по 27 октября
Госкомитет по культуре принимает документы на соискание премий администрации Псковской области до 20 декабря
20 октября 2017
Госкомитет по культуре принимает документы на соискание премий администрации Псковской области до 20 декабря

Идет загрузка...