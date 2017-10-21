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Культура

Спектакль «Старик» увидят сегодня псковичи

22 октября в 18:00 в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоится показ спектакля «Старик» - детективной истории в двух действиях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

«Пьесу Максима Горького «Старик», созданную почти сто лет назад, не зря называют редкой — режиссеры нечасто осмеливаются ставить ее на театральной сцене. За всю историю существования материала только пять театров решились создать на его основе спектакль, в том числе и псковский в 1962 году. Спустя 55 лет Псковский академический театр драмы вновь обращается к пьесе «Старик», - отмечается в анонсе. - В центре спектакля - удачливый предприниматель Мастаков, богатый человек, влюбленный в умную и красивую женщину, вдову полковника, — все в жизни у него складывается хорошо. Только что-то гложет его и мучает. А все дело в страннике, непонятном старике, который вдруг явился и расспрашивает всех о хозяине, сеет в сердцах догадки и подозрения. Темная тайна прошлой жизни настигнет Мастакова, хорошего человека, в самый неподходящий момент, когда он готов признаться в любви. У каждого найдется свой «скелет в шкафу».

Режиссер-постановщик Анна Потапова создает детективную историю с финалом, который одни назовут неожиданным, другие напротив посчитают логичным. «Мы взялись за очень редкую пьесу Горького. Театры не часто осмеливаются ее ставить. Некоторое время назад «Старик» с огромным успехом шёл в Псковском театре. Сегодня мы, может быть, и не превзойдём этот успех. Но я уверена, мы сделаем достойный спектакль...», - сказала А. Потапова. Она уже знакома псковичам по спектаклю «Наташина мечта», который с успехом некоторое время назад шел в театре.

В нынешней постановке заняты: народные артисты РФ Юрий Новохижин и Владимир Свекольников; заслуженные артисты РФ Сергей Попков, Виктор Яковлев, Галина Шукшанова; артисты Роман Сердюков, Нина Семенова, Максим Плеханов, Мария Петрук, Александр Овчаренко, Ксения Тишкова, Анна Шуваева, Наталья Петрова, Камиль Хардин.

Продолжительность спектакля - 2 часа 20 минут с антрактом. Для зрителей 12+. 

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