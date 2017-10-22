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Корабли ВМФ России заметили латвийские военные у границы своих территориальных вод

22 октября в эксклюзивную экономическую зону Латвии в Балтийском море вошли корабль и подводная лодка ВМФ России, заявили Национальные вооруженные силы республики. Об этом сообщает «Интерфакс».

В 15 морских милях от территориальных вод Латвии замечены корабль класса «Пархим» и подводная лодка класса «Кило». Накануне вооруженные силы Латвии констатировали присутствие в своей экономической зоне трех кораблей ВМФ России, говорится в сообщении.

В шести морских милях от морской границы Латвии было идентифицировано учебное судно класса «Смольный», в 13 морских милях от границы находился постановщик буев «Килектор 1» класса «Сура», а в 18 милях - корабль снабжения «Иргиз» класса «Бира», добавили в НВС.

 

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