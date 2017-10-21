Очередной зональный конкурс «Песня русская» проходит в Порхове 22 октября

12:11, 22 октября 2017, ПАИ

22 октября в 12:00 в Порховском социально-культурном комплексе начался очередной зональный этап областного фестиваля-конкурса «Песня русская». Как сообщили Псковскому агентству информации в Государственном комитете Псковской области по культуре, в нем примут участие хоровые коллективы, ансамбли, солисты из Дедовичского, Порховского, Гдовского, Островского, Палкинского, Новоржевского районов.

Затем высокопрофессиональное жюри подведёт итоги прошедших 4-х зональных конкурсов и примет решение о приглашении лучших исполнителей народной песни - взрослых и детских хоров, ансамблей, вокалистов из всех районов области - на заключительный гала-концерт. Праздничный концерт с участием лучших исполнителей состоится в Городском культурном центре Пскова (площадь Победы, 1) 4 ноября, в День народного единства.

Отметим, ежегодный конкурс «Песня русская» с 2009 года проводит Центр народного творчества. Его цель - сохранение и развитие народно-певческих традиций и выявление ярких, самобытных исполнителей народной песни. Конкурс способствует развитию творческих контактов между коллективами и исполнителями, обмену опытом. «Благодаря этому проекту создаются новые ансамбли, обогащается их репертуар, жители региона могут познакомиться с талантливыми исполнителями народной песни», - добавили в комитете.