Псковская ГИБДД рекомендует автовладельцам «переобуть резину»
Госавтоинспекция Псковской области призывает водителей транспортных средств «переобуть резину». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД по региону, в ближайшие дни на территории области синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды.
Ожидается заметное понижение температуры и выпадение мокрого снега, который из-за ночных заморозков может превратиться в наледь.
В связи с этим ГИБДД обращается к водителям с рекомендацией установить зимнюю резину во избежание неприятных последствий.