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Общество

Псковская ГИБДД рекомендует автовладельцам «переобуть резину»

Госавтоинспекция Псковской области призывает водителей транспортных средств «переобуть резину». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД по региону, в ближайшие дни на территории области синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды. 

Ожидается заметное понижение температуры и выпадение мокрого снега, который из-за ночных заморозков может превратиться в наледь. 

В связи с этим ГИБДД обращается к водителям с рекомендацией установить зимнюю резину во избежание неприятных последствий. 

 

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